النيابة تقدم شهادة وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية "اقتحام الحدود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، نظر جلسة إعادة محاكمة 28 متهًما من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وقدمت النيابة صورة قيد وفاة صادرة من قطاع الأحوال المدنية عن وزارة الداخلية، مثبت بها بيانات المتوفى محمد محمد مرسي عيسي العياط، بتاريخ الوفاة 17 يونيو 2019 والعمر عند الوفاة 67 عاما و9 أشهر و27 يومًا صادرة من مكتب صحة طرة التابع لسجل مدني المعادي.

كما قدمت النيابة صوة رسمية من قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة عن العام القضائي 2011/2012.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع عبدالمجيد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوي وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".‎