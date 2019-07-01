بينهم 23 أجنبي.. ضبط 34 شخصًا ينقبون عن معدن الذهب بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بأسوان والجهات المعينة بالوزارة، حملات أمنية، استهدفت مناطق (وادي عبادي-العدوة-الخريطة) بدائرة مركزي شرطة (ادفو -نصر النوبة) بأسوان؛ لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما في مجال ضبط القائمين على عمليات التنقيب العشوائي لاستخلاص خام الذهب، حفاظاً على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 34 شخص (من بينهم 23 شخص يحملون جنسية إحدى الدول العربية).

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ضبط (8 أجولة بداخلهم أحجار الكوارتز التي تحوي خام الذهب -2 جركن بنزين -4 زجاجات بداخلهم سائل الزئبق -كيس بلاستيك بداخله كمية من خام الذهب مختلط بالزئبق تزن حوالي 25 جرام -24 برميل بداخلهم مادة السيانيد -2 جركن بداخلهما مادة كيماوية -10 أجولة فحم -مبالغ مالية)، وضبط (سيارة ربع نقل -الأدوات المستخدمة "5 هيلتي-2 ميزان حساس").

بمواجهة المضبوطين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الذهب وذلك على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.