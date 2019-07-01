ضبط مهندس لاتهامه بتزوير شهادات وترويجها على خريجي كليات الهندسة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، مهندس بإحدى شركات الإنشاءات لقيامه بتزوير شهادات الدورات التدريبية في مجال "سلامة الإنشاءات والوقاية من الحرائق" لترويجها على خريجي كليات الهندسة "حديثي التخرج" مقابل مبالغ مالية.

معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أفادت تردد أحد الأشخاص على محال تصنيع الأختام والزنكوغراف بدائرة قسم شرطة الموسكي، وطلب تقليد أكلاشيه منسوب صدوره لإحدى الجهات النقابية بدون تكليف من الجهات المختصة.

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عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه وتبين أنه (مهندس بإحدى شركات الإنشاءات -مقيم بالجيزة)، وعثر بحوزته على (خاتم لإحدى النقابات "مقلد" – 9 شهادات لدورات تدريبية بأسماء أشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" -9 شهادات لدورات تدريبية منسوب صدورها لإحدى جمعيات السلامة والصحة المهنية مدون عليها أسماء مختلفة -7 كارنيهات مدون عليها باللغة الأجنبية تفيد الحصول على دورات تدريبية في السلامة والصحة المهنية بأسماء أشخاص مختلفة "جميعها مزورة").

وبمواجهته اعترف باصطناع الخاتم بقصد استخدامه في تزوير الشهادات والكارنيهات المضبوطة بحوزته، وإعداد شهادات لدورات تدريبية وتعليمية للمهندسين حديثي التخرج في مجالات (سلامة الإنشاءات والوقاية من الحرائق ونظم إدارة السلامة) مقابل مبلغ مالي قدره 3000 جنيه عن الشهادة الواحدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.