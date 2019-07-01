محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، مهندس بإحدى شركات الإنشاءات لقيامه بتزوير شهادات الدورات التدريبية في مجال "سلامة الإنشاءات والوقاية من الحرائق" لترويجها على خريجي كليات الهندسة "حديثي التخرج" مقابل مبالغ مالية.
معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أفادت تردد أحد الأشخاص على محال تصنيع الأختام والزنكوغراف بدائرة قسم شرطة الموسكي، وطلب تقليد أكلاشيه منسوب صدوره لإحدى الجهات النقابية بدون تكليف من الجهات المختصة.
عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه وتبين أنه (مهندس بإحدى شركات الإنشاءات -مقيم بالجيزة)، وعثر بحوزته على (خاتم لإحدى النقابات "مقلد" – 9 شهادات لدورات تدريبية بأسماء أشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" -9 شهادات لدورات تدريبية منسوب صدورها لإحدى جمعيات السلامة والصحة المهنية مدون عليها أسماء مختلفة -7 كارنيهات مدون عليها باللغة الأجنبية تفيد الحصول على دورات تدريبية في السلامة والصحة المهنية بأسماء أشخاص مختلفة "جميعها مزورة").
وبمواجهته اعترف باصطناع الخاتم بقصد استخدامه في تزوير الشهادات والكارنيهات المضبوطة بحوزته، وإعداد شهادات لدورات تدريبية وتعليمية للمهندسين حديثي التخرج في مجالات (سلامة الإنشاءات والوقاية من الحرائق ونظم إدارة السلامة) مقابل مبلغ مالي قدره 3000 جنيه عن الشهادة الواحدة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مهندس لاتهامه بتزوير شهادات وترويجها على خريجي كليات الهندسة بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.