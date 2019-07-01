ضبط شخصين زورا تأِشيرتين للحصول على فرصة عمل بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخصين حال تقدمهما لإحدى السفارات بتأشيرات سابقة "مزورة" بغرض الحصول على فرصة عمل.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي بسفارة إحدى الدول العربية بالجيزة بتقدم شخصين بتأشيرتي دخول بأسمائهما لتوثيقها يشتبه في كونهما "مزورتين".

بالانتقال لمقر السفارة تم التقابل مع المشتبه بهما (عامل، وآخر حاصل على دبلوم صناع، مقيمان بمحافظة الغربية)، وتبين تقدمهما لمسئولي السفارة بتأشيرتي دخول إلكترونية بأسمائهما لتوثيقها، تفيد حصولهما على عقدي عمل بإحدى الشركات بالخارج "خلافاً للحقيقة".

Advertisements

بمواجهتهما قررا بتحصلهما على التأشيرتين المضبوطتين من صورة مماثلة على شبكة الإنترنت وتقدما بها للسفارة لتوثيقها بغرض الحصول على فرصة عمل.

بفحص التأشيرتين المضبوطتين فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين إنهما مزورتين باستخدام طابعة كمبيوتر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.