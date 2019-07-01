تأجيل محاكمة 4 متهمين بترويج عملات مزورة لجلسة 11 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 4 متهمين بترويج عملات نقدية مزورة لجلسة 11 سبتمبر المقبل. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الأربعة أثناء استقلالهم سيارة، وبحزوتهم عملات ورقية مزورة بقصد ترويجها. وكشف التقرير الفني أن العلامت الورقية جميعها مقلدة، باستخدام منظومة حاسوبية ملونة تعمل بتقنية طباعة الليزر.

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