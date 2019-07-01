في عقار إمبابة المنهار| الدفع بمعدات نقل ثقيلة.. ومصدر: أسرة واحدة كانت بداخله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بمعدات إنقاذ ثقيلة، ولوادر لرفع ركام آثار حادث انهيار العقار رقم 2 حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بمدينة الأمل بمنطقة إمبابة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بإخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث.

وقال مصدر أمني لمصراوي، الاثنين، إن انهيار العقار تسبب في التأثير في العقار المجاور له، مشيرًا إلى أن العقار كان به أسرة واحدة، وأسفر عن وفاة عمرو فؤاد بدري، 34 عامًا، وشقيقته هبه فؤاد بدري، إلى جانب إصابة 6 مواطنين، هم: رامي فؤاد بدري، وشافعي سلومة محمود، 40 عاما، حيث أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد شافعي سلومة، 20 سنة، وأصيب بجروح سطحية بالجسم، ومحمد ياسر رمضان 15 سنة وأصيب بكدمات بسيطه بالجسم، وبهجت محمود محمد، 48 عاما، وأصيب بشرخ بإبهام اليد اليمنى وجروح سطحية، وأنصاف حسين أحمد، 70 سنة، ومصابة بكسر بالساق اليمنى وشرخ بالحوض.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تحويل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام، وتم عمل الإسعافات والفحوصات اللازمة لهم، وجاري متابعة حالتهم، موجهًا مديرية الشئون الصحية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى اكتمال شفائهم متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من أهالي شارع الوحدة بمنطقة إمبابة، يفيد انهيار منزل، على الفور انتقلت قوات الحماية، وقوات الشرطة إلى موقع الانهيار، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المركزي بإمبابة، ومستشفى العجوزة.