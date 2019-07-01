"24 / 7".. البنات يهزمن الأولاد في معركة أوائل الدبلومات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد ومحمد نصار:

اعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.

وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) 27 طالبة مقابل 7 طلاب.

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وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527 طالبًا وطالبة للتعليم التجاري بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي - 3370 طالبًا وطالبة للتعليم الفندقي بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي، و261 طالبًا وطالبة للتتعليم الزراعي بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي، و7111 طالبًا وطالبة للتعليم الصناعي بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي".

وبلغ العدد الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.

كما تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث: طلبة التعليم التجاري (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي، طلبة التعليم الفندقي (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي، طلبة التعليم الزراعي (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي، طلبة التعليم الصناعي (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.