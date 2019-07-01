السيسي يبعث برقية تهنئة إلى البابا فرانسيس بمناسبة العيد القومي للفاتيكان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى البابا فرانسيس بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ورئيس الفاتيكان؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي. وأوفد الرئيس السيسي كريم الديواني الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة الكورسي البابوي بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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