محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد: اعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019. وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) هذا العام 31 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب. ووجه وزير التعليم، التهنئة للطلبة الناجحين، متمنياً لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتماد النتيجة.. ننشر أوائل الدبلومات الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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