رسميًا.. وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تصوير - هاني رجب:

اعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.

وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) هذا العام 31 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

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ووجه وزير التعليم التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيًا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527 طالبًا وطالبة للتعليم التجاري بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي - 3370 طالبًا وطالبة للتعليم الفندقي بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي، و261 طالبًا وطالبة للتتعليم الزراعي بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي، و7111 طالبًا وطالبة للتعليم الصناعي بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي".

وبلغ العدد الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.

كما تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث: طلبة التعليم التجاري (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي، طلبة التعليم الفندقي (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي، طلبة التعليم الزراعي (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي، طلبة التعليم الصناعي (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.