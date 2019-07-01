القوى العاملة: تحول نظام العمل الورقي إلى إلكتروني بالمديريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي

التقى وزير القوى العاملة، رؤساء اللجان النقابية بالمديريات العاملة بالمحافظات، لمناقشة بعض الملفات والمطالب الخاصة بالعاملين بها.

وحسب بيان اليوم، طالب الوزير، العاملين بالمديريات باستمرار المضي قدما نحو تحسين وتطوير الأداء في جميع الملفات، كون ذلك هو السبيل لتحقيق جميع مطالبهم، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة لمساندتهم في ذلك التطوير بالتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني في جميع أعمال الديوان العام المديريات، مما يترتب عليه رفع شأن الوزارة.

وأكد وزير القوى العاملة، أنه لم يدخر جهداً في المطالبة بحقوق العاملين بالمديريات لرفع مستواهم المادي، شربطة بذل جميع العاملين أقصى جهدهم في العمل وإنجاز جميع الملفات ليصبح لدينا نتاج ملموس يشعر به المجتمع.

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وأصدر الوزير، تعميما على جميع المديريات بالمحافظات بمشاركة اللجان النقابية بالمديريات سير وانجاز العمل بالتعاون مع مديري المديريات، بصفتهم قيادات نقابية يجب أن يكون لهم دور مؤثر وفعال في إنجاز العمل والقضاء على الإهمال والفساد.

وأعرب رؤساء اللجان النقابية، عن شكرهم وتقديرهم لحرص الوزير للالتقاء بهم والاستماع إليهم، مؤكدين أنهم سيبذلون كل الجهد في سبيل إرسال رسائل الوزير لجميع العاملين بالمديريات لحثهم على انجاز ما يكلفون به ، وإن الوزارة تقف بجانبهم لتحقيق كافة مطالبهم .

حضر اللقاء هشام عبد اللطيف الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، ومحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة ، وياسر الشربيني معاون الوزير.