مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": مخرج يشهر بـ"صلاح".. وتقديم شهادة وفاة "مرسي" وانهيار عقار بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": مخرج يشهر بـ"صلاح".. وتقديم شهادة وفاة "مرسي" وانهيار عقار بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

بلاغ يتهم مخرجا شهيرا بالتحريض ضد المنتخب والتشهير بـ"محمد صلاح"

الجنايات" تسمح لدفاع المتهم عبدالمنعم طغيان بمقابلته بـ"اقتحام الحدود الشرقية"



عاجل.. النيابة تقدم شهادة وفاة "مرسي" بقضية اقتحام الحدود الشرقية

حرام عليكم البيت هيوقع".. "سيارة نقل" كلمة السر" في انهيار عقار إمبابة



7سبتمبر.. إتمام إجراءات تصالح نجل صفوت الشريف في تهربه الضريبي



تأجيل طعن 11 ضابطا وأمين شرطة على حكم حبسهم عام بأحداث ثورة 25 يناير لـ7 أكتوبر



الداخلية" تكثف جهودها لضبط الخارجين عن القانون