مصر | بلاغ يتهم مخرجا شهيرا بالتحريض ضد المنتخب والتشهير بـ"محمد صلاح"

ونص محمود في بلاغه، أن المخرج محمد دياب عبر على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بمناسبة استبعاد اللاعب عمرو وردة من المنتخب، فقام المقدم ضده البلاغ بالتحريض ضد المنتخب القومي المشارك فى بطولة الأمم الإفريقية والتشهير بلاعبي المنتخب وإحباط عزيمتهم والتحريض على الذهاب للاستاد للهتاف ضد اللاعبين، مضيفا أن المخرج المذكور هدد اللاعبين بعمل فيلم سينمائى للتشهير بهم فى كل مهرجانات العالم وعلى رأس هؤلاء اللاعبين محمد صلاح وأحمد المحمدي لوقوفهم على حسب قوله بجانب اللاعب عمرو وردة بعد أن اثبت اتحاد الكرة المصري أن الفيديوهات التي تم نشرها مفبركة وملفقة.

وأضاف في بلاغه الذي اتهم فيه المخرج محمد دياب بالتحريض على المنتخب والتشهير باللاعبين وتهديدهم، أن ما ارتكبه المخرج من تحريض وتشهير وتهديد يمثل جرائم مكتملة الأركان في حق الدولة المصرية وهي نفس الأغراض والأهداف التي تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية من تحريض ضد المنتخب واللاعبين على حد البلاغ.