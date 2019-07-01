مصر | استعجال تقرير "المعمل الكيماوي" بشأن مواد مخدرة ضبطت بحوزة راكبة برازيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال تقرير "المعمل الكيماوي" بشأن مواد مخدرة ضبطت بحوزة راكبة برازيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تقرير المعمل الكيماوي بشأن مواد مخدرة ضبطت مع راكبة برازيلية بمطار القاهرة.

واستدعت النيابة الضابط القائم بضبط المتهمة أثناء تهريبها مخدر الكوكايين عبر مطار القاهرة الدولي.

وتعود البداية كانت أثناء تفتيش قوات أمن مطار القاهرة المتهمة بعد الاشتباه فيها منذ عدة ايام، حيث عثر داخل اليد الحديدية لإحدى الحقائب الخاصة بها على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين، بقصد تهريبها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.