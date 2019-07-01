مصر | رئيس محكمة استئناف القاهرة الجديد يباشر مهام عمله في اليوم الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس محكمة استئناف القاهرة الجديد يباشر مهام عمله في اليوم الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشر اليوم الإثنين المستشار بدري عبد الفتاح الرئيس الجديد لمحكمة استئناف القاهرة , مهام عمله كرئيسا للمحكمة، عضوا بمجلس القضاء الأعلى ورئيسا لمجلس رؤساء الاستئناف الذي يضم رؤساء الاستئناف بمحاكم الإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا وذلك وفقا لمبدأ الأقدمية المطلقة ..وذلك خلفا للمستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق الذي ترك منصبه لبلوغه سن التقاعد القانوني.

ولد المستشار بدرى عبد الفتاح بدري محمد في 13 أكتوبر 1949 بقرية الواسطى مركز الفتح محافظة أسيوط , كما تخرج من جامعة القاهرة عام ١٩٧٢ بتقدير عام جيدا جدا ، ليلتحق بعدها في يناير عام ١٩٧٣ بالنيابة العامة بدرجة معاون نيابة بنيابة سوهاج التي ظل يعمل بها حتى عين بدرجة رئيس نيابة بنيابة استئناف قنا لمدة عامين , وبعدها محام عام أول نيابة قنا والبحر الأحمر والأقصر لمدة ٤ سنوات ، ثم محام عام أول نيابة استئناف قنا والتي تشمل قنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان لمدة عامين.

عمل المستشار بدري عبد الفتاح بعد ذلك "رئيس لجنة" بالتفتيش القضائي للنيابة العامة لمدة عامين ، ومنذ عام ١٩٩٧ حتى عام ٢٠١٨ وهو يعمل بمحكمة استئناف القاهرة حتى شغل منصب رئيس محكمة استئناف قنا منذ سبتمبر 2018 حتى 30 يونيو 2019 .