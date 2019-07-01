مصر | "حرام عليكم البيت هيوقع".. "سيارة نقل" كلمة السر" في انهيار عقار إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حرام عليكم البيت هيوقع".. "سيارة نقل" كلمة السر" في انهيار عقار إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة أن العقار الذي انهار بمنطقة إمبابة، كان مكون من 5 طوابق، وبه تصدعات وشروخ، وأنه صباح اليوم الإثنين، اصطدمت سيارة نقل بالعقار، وبعد اصطدام السيارة به، خرجت السيدة المصابة إلى الشارع للتشاجر مع قائد السيارة.

وأوضحت التحريات أنه حال تشاجر المصابة مع السائق وهي تقول له "حرام عليكم البيت هيوقع"، انهار العقار بالكامل، وأسفر إنهيار العقار عن إصابتها وإصابة شخص تصادف مروره حال انهيار العقار، وآخر تمكن من الخروج من العقار قبل انهياره بالكامل.

وأضافت التحريات أن قوات الإنقاذ البري تمكنت من انتشال جثة نجل المصابة، ويواصلون جهودهم لانتشال جثتني ابنيها الآخرين.

Advertisements

كان إنتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، لموقع العقار المنهار على قاطنيه صباح اليوم الإثنين.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بانهيار عقار بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان مدينة الأمل، دائرة قسم شرطة إمبابة.

وعلى الفور دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بقوات الإنقاذ البري، وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم،

وتبين إصابة أنصاف حسين أحمد 65 سنة، وإصابة نجلها، وتم نقلهم لمستشفى إمبابة العام، ومصرع شخص آخر وجار البحث عن رامي فؤاد بدري 30 سنة، وشقيقته هبه فؤاد بدري 28 سنة.