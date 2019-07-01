مصر | "البيت وقع عليهم".. مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انهيار عقار بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيت وقع عليهم".. مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انهيار عقار بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهار أحد العقارات بمنطقة إمبابة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، وتمكنت قوات الإنقاذ البري من انتشال جثة، وجار البحث عن إتنين أخر.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بانهيار عقار بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان مدينة الأمل، دائرة قسم شرطة إمبابة.

وعلى الفور دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بقوات الإنقاذ البري، وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم،

وتبين إصابة أنصاف حسين أحمد 65 سنة، وإصابة نجلها، وتم نقلهم لمستشفى إمبابة العام، ومصرع شخص آخر وجار البحث عن رامي فؤاد بدري 30 سنة، وشقيقته هبه فؤاد بدري 28 سنة.