مصر | بـ"3 آلاف جنيه".. حبس مهندس لتزويره شهادات تدريبة بالموسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"3 آلاف جنيه".. حبس مهندس لتزويره شهادات تدريبة بالموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الموسكى الجزئية، بحبس مهندس بإحدى شركات الإنشاءات، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير شهادات الدورات التدريبية في مجال "سلامة الإنشاءات، والوقاية من الحرائق" لترويجها على خريجي كليات الهندسة "حديثي التخرج" مقابل مبالغ مالية، وعرض المضبوطات على خبراء من الطب الشرعي لفحصها.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تردد أحد الأشخاص على محال تصنيع الأختام والزنكوغراف بدائرة قسم شرطة الموسكي، وطلب تقليد أكلاشيه منسوب صدوره لإحدى الجهات النقابية بدون تكليف من الجهات المختصة.



وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت أحدها عن ضبطه وتبين أنه مهندس بإحدى شركات الإنشاءات - مقيم بالجيزة، وعثر بحوزته على (خاتم لإحدى النقابات "مقلد" – 9 شهادات لدورات تدريبية بأسماء أشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" - 9 شهادات لدورات تدريبية منسوب صدورها لإحدى جمعيات السلامة والصحة المهنية مدون عليها أسماء مختلفة - 7 كارنيهات مدون عليها باللغة الأجنبية تفيد الحصول على دورات تدريبية فى السلامة والصحة المهنية بأسماء أشخاص مختلفة "جميعها مزورة").



وبمواجهته اعترف باصطناع الخاتم، بقصد استخدامه في تزوير الشهادات والكارنيهات المضبوطة بحوزته، وإعداد شهادات لدورات تدريبية وتعليمية للمهندسين حديثى التخرج في مجالات (سلامة الإنشاءات والوقاية من الحرائق ونظم إدارة السلامة) مقابل مبلغ مالي قدره 3000 جنيه عن الشهادة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.