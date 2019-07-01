أخبار مصر | برلماني: وزارة الأوقاف استعادت منابرها من أئمة الفكر المُتطرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: وزارة الأوقاف استعادت منابرها من أئمة الفكر المُتطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بنجاح وزارة الأوقاف المصرية في استعادة منابرها من أئمة الفكر المتطرف بعد 30 يونيو، ونجاح جهودها في القضاء على أنصاره وتحجيمه بين الشباب، كخطوة أولى وأهم في الحفاظ على عقول ابنائنا واستقرار الوطن.

وأوضح دسوقى، أن الوزارة اعتمدت في ذلك على تجريم كل من يعتلي المنبر من غير العاملين بالأوقاف أو الأزهر أو الإفتاء دون الحصول على تصريح بذلك، وتوحيد الخطبة وإغلاق المراكز غير المرخصة لتحفيظ القرآن وإغلاق عدد كبير من الزوايا التي تبث الفكر اللإرهابي، مُشيرًا إلى أن الأوقاف اهتمت بزيادة لغة الحوار والتعاون بين الوزارة والمؤسسات المختفة ومراكز الشباب وقصور الثقافة والإدارات التعليمية، كما سيرت القوافل الدعوية في ربوع الدولة تحت عناوين مختلفة تهتف جميعها الى القضاء على الكراهية والفكر المتطرف وبث روح التسامح والبناء من أجل مصر.

وأكد النائب البرلماني، أن جهود الأوقاف لم تقتصر على مواجهة الفكر المتطرف بل حققت نجاحات عدة واضحة بمختلف المجالات، بالإضافة الى الإسهام المباشر فى جهود الدولة لتعميق الروابط مع المحيط الأفريقي.