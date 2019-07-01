أخبار مصر | "والي" تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "التضامن" ومؤسسة ماجد الفطيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي" تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "التضامن" ومؤسسة ماجد الفطيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ماجد الفطيم، فى إطار تعزيز التعاون بين الجانبين بعدد من برامج الوزارة، حيث وقعت عن الطرف الأول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي، وعن الطرف الثانى هيرفيه ماجيديه الرئيس التنفيذى لشركة ماجد الفطيم للتجزئة.

ورحبت والي في كلمتها، بالتعاون مع مؤسسة الفطيم والقطاع الخاص الذى يمثل الضلع الثالث في مثلث التنمية، حيث أعربت عن تقديرها لدور القطاع الخاص فى اطار ادبيات المسئولية المجتمعية، مشيرة إلى أن مصر تعد سوقا كبيرة تمتلك العديد من المقومات من توافر عناصر التدريب والعمل والعديد من الفرص للمستثمرين والقوى البشرية التى تمتلك الرغبة فى الابداع والتعلم.

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وأشارت والي، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يهدف إلى توفير 1000 فرصة عمل للشباب الباحثين عن وظائف والراغبين في العمل عن طريق توفير فرص عمل لائقة من خلال تشبيك مستفيدي برنامج "فرصة" في الوزارة ومؤسسة ماجد الفطيم كذلك دعم برنامج سكن كريم من خلال وضع صناديق تبرع في 44 فرع للمؤسسة ماجد الفطيم للتجزئة وفتح اسواق جديدة امام دعم الاسر المنتجة من خلال عرض منتجاتهم في عدد 6 من فروع مؤسسة ماجد الفطيم للتجزئة والتى توفر لهم خبرة اضافية بالتعامل مع المنتجات المختلفة.

ومن جانبه أعرب الدكتور هيرفيه ماجدييه، مدير العمليات في مصر، السعودية، قطر، الكويت، عمان، البحرين لدى ماجد الفطيم للتجزئة عن سعادته بإستمرار التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، كما وجه الشكر للدكتورة غادة والي على إتاحة الفرصة أمام الشركة لدعم التنمية المستدامة في المجتمع بما يتفق مع سياسة ورؤية الشركة لأهمية المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة والشاملة وأن تكون الشركة شريك في مسيرة التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية وتقديم نموذج ناجح حيث تخطط الدولة وتضع الأستراتجية ويقوم القطاع الخاص الجاد بالتنفيذ واعدًا بأن يستمر كارفور في تقديم الدعم ومساندة المشروعات والمبادرات المجتمعية الجادة التي تحقق الإستدامة.

وتأتي مذكرة التفاهم بين الجانبين والتى سيستمر العمل بها على مدى عامين فى إطار تنفيذ إستراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي والتى ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، والتى تضع الشباب و المرأة فى مقدمة الفئات المستهدفة من عمل الوزارة.