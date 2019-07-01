أخبار مصر | بسبب تجاهل شكاوى المواطنين.. محافظ الجيزة يجازي 4 مسئولين بالوحدة المحلية ببشتيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب تجاهل شكاوى المواطنين.. محافظ الجيزة يجازي 4 مسئولين بالوحدة المحلية ببشتيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بمجازاة 4 مسئولين بوحدة بشتيل البلد التابعة لإدارة أوسيم الاجتماعية لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي.

وشمل قرار المحافظ، مجازاة رئيس وحدة بشتيل البلد بخصم 7 أيام من راتبه نظرًا لتقاعسه عن العمل وعدم الاهتمام ببحث الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين للوحدة، وأيضًا عدم تواجده بالوحدة أثناء مرور الادارة العامة للمتابعة بالمحافظ، إضافة إلى مجازاة 3 من السكرتارية نظرًا لعدم تواجدهم بالوحدة ومتابعة أعمالهم، وذلك أثناء الجولات المفاجئة التي تتم للتأكد من انتظام العمل داخل الوحدات المحلية والسعي نحو حل شكاوى المواطنين.