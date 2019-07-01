أخبار مصر | نص كلمة "عبد العال" خلال مشاركته في أعمال المنتدى الدولي البرلماني بروسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نص كلمة "عبد العال" خلال مشاركته في أعمال المنتدى الدولي البرلماني بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق، في افتتاح المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني بجمهورية روسيا الاتحادية.

وألقى "عبد العال" كلمة عبر من خلالها عن خالص سعادته بوجوده في هذا المحفل البرلماني المرموق الخاص بالمنتدى الدولي الثاني حول التطور البرلماني، الذي ينعقد في وقت شديد الأهمية، بالنظر إلى جسامة التحديات والأزمات التي يمر بها العالم اليوم في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وعلى مختلف الأصعدة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأكد رئيس المجلس، أن البرلمانات بدورها ليست بعيدة عن تلك التحديات، حيث تتأثر بتداعياتها السلبية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنها مطالبة بالتعامل مع تلك التحديات والأزمات وإيجاد حلول فعالة لمواجهتها، لافتا إلى أن موضوع التطور البرلماني في حد ذاته، بات من الموضوعات الرئيسية محل الاهتمام العالمي، في ضوء التحديات التي تفرضها عملية التطوير، وكذلك بالنظر إلى ضرورات التطوير ذاته، ومواكبة العصر في مجال بناء وتطوير القدرات المؤسسية والوظيفية للبرلمانات، مُشيرًا إلى أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذا المنتدى تعكس أهميته البالغة في هذا التوقيت، وتعكس دقة اختيار الموضوعات التي تتناسب مع طبيعة التحديات التي يمر بها العالم، والمسئولية الملقاة على عاتق البرلمانات في هذا الصدد.

وتتناول النقاشات في هذا المنتدى واحدة من أهم القضايا التي تشغل بال السياسيين في مختلف دول العالم، ألا وهي دور الشباب بشكل عام، وخاصة في تطوير العمل البرلماني.