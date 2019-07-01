أخبار مصر | تطبيق جديد "يُعري" النساء من ملابسهن تمامًا.. وطلب إحاطة للحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطبيق جديد "يُعري" النساء من ملابسهن تمامًا.. وطلب إحاطة للحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تداول عدد من صفحات مواقع التواصل، تطبيقا إلكترونيا يستطيع تعرية النساء من ملابسهن ويجردهن مما يرتدين تمامًا.

وقال أبو طالب: "قام أحد المتخصصين في أجهزة الكمبيوتر بتطوير تطبيق إلكتروني يقوم بتجريد الأشخاص من ملابسهن وخاصة النساء، ويجعلهم عراة تمامًا، وذالك بمجرد أن يدوس الشخص على زر".