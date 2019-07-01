أخبار مصر | تطبيق جديد "يُعري" النساء من ملابسهن تمامًا.. وطلب إحاطة للحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطبيق جديد "يُعري" النساء من ملابسهن تمامًا.. وطلب إحاطة للحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال أبو طالب: "قام أحد المتخصصين في أجهزة الكمبيوتر بتطوير تطبيق إلكتروني يقوم بتجريد الأشخاص من ملابسهن وخاصة النساء، ويجعلهم عراة تمامًا، وذالك بمجرد أن يدوس الشخص على زر".
وشدد عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر شديد الخطورة، ويحذر بكوارث بالغة في مصر حيث يتنافى مع تقاليدنا كمجتمع شرقي، ويخالف عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، فضلًا عن أنه يهدد كيان المجتمع المصري، وتماسك الأسر المصرية، الأمر الذي يتحتدم علينا سرعة التعامل معه، مُطالبا أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل عدم تداول هذا التطبيق، وإنفاذ القانون في حال استخدامه وإخطار الجهات الرسمية المناط بها إتخاذ هذه الإجراءات.