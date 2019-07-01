أخبار مصر | وكيل البرلمان يشكر "السيسي": أحدث طفرة حقيقة في النظام الصحي بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل البرلمان يشكر "السيسي": أحدث طفرة حقيقة في النظام الصحي بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن محافظة بورسعيد على موعد مع التاريخ من خلال بدء تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل عليها كأول محافظة في تاريخ مصر، مؤكدا أن هذا اليوم التاريخي يأتي في ظل انتصار شعب مصر في ثورة 30 يونيو والتي أسهمت بلا شك في الارتقاء بالدولة المصرية.

وقال وهدان، إن هناك حرص على إنجاح المنظومة الجديدة وتم تدريب عدد من الكوادر فى انجلترا، وكذلك تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات سواء المنشآت الطبية الأجهزة بعدد من الوحدات الصحية والتي تستلزم للمشروع بنسبة تصل لأكثر من 95 %، مؤكدًا أن هناك طفرة كبيرة فى جاهزية مشروع التأمين ولكن لازالنا نحتاج لبعض التجهيزات الإدارية حتى لا يكون هناك أي تعطيل خلال التنفيذ.

وأضاف "وكيل النواب"، أنه كان من الذين تقدموا بمشروع التامين الصحي، مشيرا إلى أن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اختار محافظة بورسعيد كأول محافظة تنطلق فيها التجربة ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.

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وجه "وكيل النواب" الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوده الكبيرة في عمل طفرة حقيقة في النظام الصحي بمصر، مؤكدا أن الرئيس السيسي الانسان يصنع تاريخ وحضارة جديدة.

وتقدم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديدة في محافظة بورسعيد في 11 مستشفى عاما وتخصصيا و32 وحدة ومركزا صحيا، ليتم التسجيل أولا ثم الكشف مع فتح الملفات الطبية للمنتفعين داخل الوحدات الصحية.

يذكر أن تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى للقانون الجديد في الموعد المحدد له مطلع شهر يوليو المقبل وسيبدأ بمرحلة التشغيل التجريبي تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو القادم، وتنتهي في الأول من سبتمبر، سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحي.