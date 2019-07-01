أخبار مصر | "مدبولي" يستقبل نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يستقبل نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، آلان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للشراكة الناجحة والعلاقة الممتدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثمرت عن تبوء مصر للمركز الأول على مستوى دول العالم كأكبر دولة عمليات للبنك.

وأضاف أن الرئيس السيسي يقدر التعاون القائم بين مصر والبنك، ويتابع بشكل دقيق مراحل تنفيذ كافة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار هذه الشراكة.

Advertisements

وأكد مدبولي تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك لتمتد إلى مجالات جديدة مثل التعاون فى مجال النقل وتطوير السكك الحديدية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الصدد، أشار مدبولي إلى أنه تم نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى رئاسة مجلس الوزراء، بما يعكس اهتمام الحكومة بتنمية هذا الملف المهم، لما له من أهمية فى زيادة مستوى التوظيف، وتشغيل الشباب والمرأة، ورفع مستوى المعيشة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وجّه الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية على الدعم والمساندة لأعمال ومشروعات البنك في مصر ، مشيراً إلى أن وصول مصر للمركز الأول على مستوى دول العمليات يعكس جهداً والتزاماً كبيرين من جانب مصر فى دفع أجندة التنمية، وتبني استراتيجيات تنموية طموحة. وأضاف أن زيارته لمصر تمتد على مدار أسبوع كامل، وهو ما يعكس مقدار وأهمية مصر فى خطط وأجندة البنك الأوروبي.

وأكد نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن البنك مهتم بتوسيع نطاق أعماله فى مصر فى مجالات جديدة تلبى احتياجات التنمية فى مصر، ومنها مشروع المونوريل، وعدد من مشروعات البنية التحتية فى مجال البترول والكهرباء، هذا بالإضافة إلى ما يوليه البنك من اهتمام بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التعاون الناجح بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لا سيما بعدما أثبتت مصر كفاءة لافتة فى تنفيذ المشروعات.