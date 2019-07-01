أخبار مصر | فرج عامر يقدم ببيان عاجل للحكومة حول العشوائيات بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يقدم ببيان عاجل للحكومة حول العشوائيات بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، ببيان عاجل الى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن وجود 10 مناطق عشوائية خطرة وغير آمنة فى المحافظة متساءلًا متى يتم اعلان الانتهاء من العشوائيات فى الاسكندرية بشكل نهائى.

وتساءل "عامر": كيف يعلن رئيس الوزراء اليوم أنه سيتم القضاء على جميع العشوائيات والمناطق الخطرة فى الدولة بنهاية عام 2019 ولدينا فى الاسكندرية 10 مناطق لازالت غير أمنة؟، موضحًا أن محافظة الإسكندرية تضم 10 مناطق عشوائية كانت مصنفة بأنها خطرة وغير آمنه، ومناطق غير مخططة، مشيرا إلى أنه تم إزالة 4 مناطق منها وتوفير مساكن بديلة لـ 3 مناطق هي منطقة "خلف العرايس" و"ترمبات المكس" و"الهضبة السنية" باجمالى 433 وحدة.

وأشار رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إلى أن محافظة الإسكندرية مازال فيها 8 مناطق رئيسية تصنف على إنها مناطق خطرة وغير آمنه لافتا الى وجود مناطق غير مخططة.