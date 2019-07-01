أخبار مصر | برلمانية تتقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن تدني حالة البازارات السياحية بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن تدني حالة البازارات السياحية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة، بشأن تدني حالة البازارات السياحية في مصر بما يؤثر بالسلب على السياحة.

وقالت داليا، إن خان الخليل بمنطقة "حي الحسين" تعتبر من أهم أسواق القاهرة القديمة، وهو يتمتع بجذب سياحي كبير بالنسبة لزوار القاهرة ومصر بشكل عام. يتميز بوجود بازارات ومحلات ومطاعم شعبية، كما يتميز بكثرة أعداد السياح واعتياد سكانه عليهم، مؤكدة أن بازار خان الخليلي المعروف بجماله وسحر المنتجات التي يتم بيعها فيه، أصبح يعاني حالة من الإهمال وضعف التطوير، مما سبب تراجعه في جذب السياح وعدم القدرة على تسويق منتجاته.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن الحالة التي وصل لها بزار خان الخليلي، يندى لها الجبين وتشعر بالخجل، حيث أن هناك انتشار للقمامة والبلطجية والباعة الجائلين والمتسولين في المنطقة مما أساء إليها كمنطقة سياحية وأصبحت غير جاذبة للسائح الأجنبي والعربي والذي يعد الزبون الأساسي للخان والمحرك الأول لعمليات البيع والشراء، ولفتت إلى اندثار الحرف التقليدية والتراثية واختفى العمال والحرفيين الذين يمتهنون الحرف والصناعات اليدوية مثل السجاد والسبح والكريستال وصناعة البردي وصناعة الحلي الذهبية والفضية ‏والتمائم‏‏ الفرعونية.

وشددت أن البازارات السياحية في مصر بشكل عام تحتاج إلى رؤية واضحة محددة المعالم للاهتمام بها وتطويرها بشكل يخدم عودة السياحة المصرية وتوفير عناصر جذب قوية للسياح الأجانب.