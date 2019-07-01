أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول انتشار أجهزة الغش الإلكتروني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول انتشار أجهزة الغش الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والاتصالات والداخلية، بشأن انتشار أجهزة الغش الإلكتروني بشكل كبير دون تدخل أو رصد من الجهات المعنية.

وأوضح محي الدين، أنه خلال السنوات الماضية، انتشرت أجهزة الغش الإلكتروني بشكل كبير دون أي تدخل أو رصد من وزارة التربية والتعليم، ويحرص عدد ليس بهين من الطلاب في الاعتماد علة هذه الأجهزة خلال الامتحانات، بما يمثل أزمة كبيرة تتطلب تدخل واضح وآليات مبتكرة لمواجهتها، مؤكدًأ أن الحصول على هذه الأجهزة أصبح سهلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تحرص على إغراء الجميع بالتألق والنجاح، ولكن بوسيلة سهلة وهي شراء أحدث وسائل الغش التي لن يستطيع أي شخص رؤيتها أو اكتشافها.

وأضاف عضو البرلمان، أنه وفقًا للتصنيف العالمي لجودة التعليم لمؤشر التنافسية السنوى للعام الماضي، وصل عدد الطلاب الذين لا يجيدون القراءة والكتابة نحو مليوني ونصف طالبًا وطالبة، في الوقت الذي وضع التصنيف مصر في المرتبة قبل الأخيرة على مستوى ١٤٠ دولة في العالم، مُشيرا إلى أن هناك العديد من الأجهزة التي يتم تداولها على وسائل التواصل المختلفة لتسهيل عملية الغش، ومنها سماعه بلوتوث لا ترى بالعين المجردة، بجانب السماعة الأشهر التي يتم تداولها تتكون من قطعتين الأولى عبارة عن السماعة الصغيرة والثانية عبارة عن فيزا كارت بها مايك من الممكن أن يوضع بها Sim يفتح تلقائيًا وتعمل السماعة الصغيرة بحجر سعره لا يتعدى ال25 جنيه فقط.

وتابع:"لم تقتصر وسائل الغش الحديث على السماعات فقط، بل تنوعت لتشمل التيشرتات أيضًا، والتي يطلق عليها تيشرتات النجاح والذي يحتوى على خط تليفون داخل جهاز مثبّت في الـ"تى شيرت" وبداخله توجد سماعة صغيرة توضع داخل الأذن بدون أي أسلاك "Wireless"، كما أن الرد يتم بشكل تلقائي وبها يستطيع الطالب سماع الإجابات بشكل كامل على الأسئلة، ويصل سعر الـ"تي شيرت" مع السماعة حوالي 2600 جنيه"، وأضاف:"من الوسائل الأخرى التي ذاع صيتها أيضًا والمستخدمة بغش الطلبة هي الساعات الذكية التي تباع بكثرة على مواقع الإنترنت والتي يصل سعرها إلى 66 دولارًا وذاكرتها تصل إلى 4 جيجا، وتعتمد ببرمجتها على إدخال البيانات وكافة المعلومات المطلوبة بها واسترجاعها بساعة بدء الامتحان تحديدًا"، مُذكرًا أن النظارة الالكترونية تُعد من أكثر الوسائل المستحدثة للغش وهي تعتمد على تواجد شخص آخر يقوم بمساعدة الطالب الغشاش، وتتكون هذه النظارة من عدسات عادية وفى منتصفها كاميرا فيديو صغيرة ويوجد بنهايتها سماعة لاسلكية عند الأذن، ويتم الغش بهذه النظارة، بتصوير ورقة الامتحان ثم تنقل إلى هذا الشخص الثاني المتواجد خارج الامتحان لتنتقل الصورة لديه ومن ثم يقوم بتلقينه الإجابة.

وطالب النائب البرلماني، تدخل واضح وصارم من الجهات المعنية سواء وزارة التربية والتعليم أو وزارة الاتصالات وغيرها، كما يجب التحرك بشكل قوي من قبل وزارة الداخلية تجاه الأماكن التي تبيع هذه الأجهزة.