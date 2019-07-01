أخبار مصر | رئيس برلمان البحرين يدعو علاء عابد للمشاركة في مؤتمر التطلعات التشريعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برلمان البحرين يدعو علاء عابد للمشاركة في مؤتمر التطلعات التشريعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، دعوة للنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للمشاركة في مؤتمر حول التشريعات ينعقد يومي 3 و4 من شهر يوليو الجاري بالبحرين.

ويغادر عابد القاهرة مساء اليوم الى البحرين حيث يشارك ممثلا عن البرلمان العربى ومجلس النواب المصرى فى أعمال مؤتمر "نعمل معا من اجل تحقيق تطلعات تشريعية ".

وقال "عابد" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن المؤتمر سوف يناقش آلية تحقيق التطلعات التشريعية وسبل المواءمة بين الاحتياجات التشريعية والقدرة على تنفيذها، مُشيرا الى ان المؤتمر يهدف الى تعزيز الشراكة المجتمعية بين اعضاء السلطة التشريعية وفئات المجتمع واطلاع المشاركين على طبيعة العمل التشريعي وكيفية صناعات الاقتراحات بقوانين.

وأكد النائب علاء عابد انه سوف يستعرض امام المؤتمر الحقوق الدستورية ذات الأولوية التشريعية للمواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وآليات الرقابة على مستوى كفاءة الاداء الحكومى فى نطاق خدمات الأفراد ودور المشرع الرقابى والتشريعي فى الخدمات الإلكترونية الحكومية بما يكفل ضمان وتيسير وصول واستخدام الأفراد لها ودور المشرع فى اعادة النظر فى التشريعات النافذة ومدى مواءمتها مع الاحتياجات والمتطلبات الحالية.

يذكر أن المؤتمر سوف ينظم مجموعة من ورش العمل للتشريعات المتعلقة بالصحة والتعليم والخدمات الحكومية والموازنة العامة للدولة ويشارك فى المؤتمر مصر والبحرين ودولة الامارات العربية المتحدة.