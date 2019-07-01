أخبار مصر | "الشباب" تستأنف عرض حلقات "اتكلم براحتك" على "القاهرة والناس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب" تستأنف عرض حلقات "اتكلم براحتك" على "القاهرة والناس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف وزارة الشباب والرياضة عرض حلقات برنامج "اتكلم براحتك" المنفذ بالتعاون مع قناة القاهرة والناس والذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير.

وتعرض حلقات "اتكلم براحتك" بداية من الخميس القادم الموافق 4 من يوليو الجاري من الساعه السادسة والنصف وحتى الثامنة مساء على قناة القاهرة والناس، وسيتم إذاعة البرنامج أسبوعيا كل يوم خميس وجمعة في نفس الموعد.

وكانت قد وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع قناة القاهرة والناس لرعاية وتنفيذ حلقات البرنامج التليفزيونى "اتكلم براحتك"، وذلك بمشاركة المواهب الشبابية التي تتبناها الوزارة في تنفيذ البرنامج وهي فرق أوركسترا وزارة الشباب ومراكز الفنون بالجامعات والمديريات وشباب فرق الجوالة والجوالات

ويهدف البرنامج الى إبراز جهود الوزارة في التواصل مع الشباب، وتقديم خدمات مختلفة لهم، إخراج الشباب من المجتمع المغلق بالسوشيال ميديا إلي العالم الواقعي، تصحيح الكثير من المفاهيم السياسية المغلوطة عند الشباب، اكتشاف القدرات الإبداعية للشباب.