أخبار مصر | مغامرة "الخليج 365" في مقبرة نفرتاري بالأقصر (صور نادرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مغامرة "الخليج 365" في مقبرة نفرتاري بالأقصر (صور نادرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجولت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية بمقبرة الملكة نفرتاري، وهي من المقابر ذات الزيارة الخاصة حيث تصل تذكرتها للمصريين ما يقرب من 600 جنيه.

وقال علي أبو دشيش الباحث الأثري، إن اسمها هو نفرت إري مر إن موت وتعني أحلاهن أو أكثرهن فخامة أو أكثرهن مثالية والضمير يعود على النساء كلهن، وهي محبوبة الإلهة موت، ومقبرتها تحمل رقم (QV66)، في وادي الملكات، وهي زوجة الملك رمسيس الثاني، وكانت كبيرة الزوجات الملكيات (أو الزوجة الرئيسية) لرمسيس العظيم.

وأشار أبو دشيش، إلى أن نفرتاري تعني المصاحبة الجميلة ويترجم الاسم بمعاني مختلفة "المحبوبة التي لا مثيل لها " أو " جميلة جميلات الدنيا " أو انها تشبه النجمة، تلك التي تظهر عند مطلع عام جديد، نفرتاري هي واحدة من أكثر الملكات المصرية شهرة ككليوباترا، نفرتيتي وحتشبسوت.

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وزين رمسيس العظيم، ضريح نفرتاري QV66 بشكل مسرف، وهو الأكبر والأبرز في وادي الملكات.

وكانت نفرتاري أشهر وأهم زوجات الملك رمسيس الثاني الذي عاش في عصر الأسرة التاسعة عشرة في القرن 13 ق م. ومن ضمن زوجاته الأخريات إست نفرت ومات نفرو رع وهي أميرة حيثية. بلغ عدد أبنائه نحو 90 ابنة وابن.

أولاده كان منهم: بنت عنتا ومريت آمون (أميرات وزوجات والدهن)، ستناخت والملك مرنپتاح (الذي خلفه) والأمير خعواست، أنجبت نفرتاري كثيرا من الأولاد لرمسيس لكن لم يعمر أحد منهم مثل أبيه.

ورصدت كاميرا "الخليج 365"، مشاهد غاية في الروعة من داخل المقبرة لرسومات ذات ألوان زاهية، وواضحة، إضافة لتسجيلها الكثير عن المعبودات المصرية القديمة.