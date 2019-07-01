أخبار مصر | أول تحرك من محافظة الجيزة بعد انهيار عقار إمبابة

تلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة صباح، اليوم الإثنين، بلاغًا بانهيار عقار مكون من 4 طوابق بحارة مسجد الرحمة بميدان مدينة الأمل بمنطقة إمبابة حى شمال الجيزة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الفور حى شمال الجيزة وجهاز الحماية المدنية، بسرعة التعامل مع العقار المنهار واستخراج جثث المتوفين وتقديم التسهيلات اللازمة لأسرهم وكذلك الوقوف على حالة المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما وجه بالتأكد من حالة العقارات المجاورة له للوقوف على السلامة الإنشائية لها لتجنب أى تداعيات بها.

وأسفر انهيار العقار عن وفاة المواطن عمرو فؤاد بدرى 34 سنة وشقيقته هبه فؤاد بدرى، إلى جانب إصابة 6 مواطنين وهم رامى فؤاد بدرى وشافعى سلومه محمود 40 سنة حيث إصيب بكدمات متفرقة بالجسم ومحمد شافعى سلومه 20سنة وأصيب بجروح سطحية بالجسم ومحمد ياسر رمضان 15 سنة وأصيب بكدمات بسيطه بالجسم وبهجت محمود محمد 48 سنة وأصيب بشرخ بإبهام اليد اليمنى وجروح سطحية وأنصاف حسين أحمد 70 سنة ومصابة بكسر بالساق اليمنى وشرخ بالحوض.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تحويل المصابين الى مستشفى إمبابة العام، وتم عمل الإسعافات والفحوصات اللازمة لهم وجارى متابعة حالتهم، موجهًا مديرية الشئون الصحية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى اكتمال شفائهم متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

ومن جانبه أشار اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، إلى أنه تم الاستعانة بأوناش ولوادر لرفع تراكمات أنقاض العقار والبحث عن أى مفقودين أسفل ركام العقار المنهار وذلك من خلال معدات حى شمال الجيزة وجهاز الحماية المدنية مؤكدا أنة تم تسيير حركة السيارات بالمنطقة.