أخبار مصر | من برلين.. توقيع عقد شراكة بين "بافاريا المصرية" و"زيجلر الألمانية" لتصنيع سيارات الإطفاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من برلين.. توقيع عقد شراكة بين "بافاريا المصرية" و"زيجلر الألمانية" لتصنيع سيارات الإطفاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد شراكة بين شركة زيجلر الألمانية وشركة بافاريا المصرية وذلك لتصنيع وتجميع سيارات الإطفاء والإنقاذ في مصر طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى الأعمال العربي – الألماني في دورته الـ 22 الذي عقد بالعاصمة الألمانية برلين في الفترة من 25: 27 يونيه، في إضافة استراتيجية لصناعة هامة لم تكن متوطنة في مصر من قبل.

وقع العقد عن الجانب المصري الدكتور مهندس نادر رياض رئيس مجموعة شركات بافاريا وأمير رياض نائب رئيس المجموعة والمدير التنفيذي لمشروع الشراكة وعن الجانب الألماني بول رينيه نائب رئيس شركة زيجلر الألمانية بحضور وزراء النقل والصناعة والكهرباء والبترول والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني ورئيسي اتحاد الصناعات وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أنه يدخل في برنامج الشراكة الجديدة إنتاج سيارات الإطفاء والإنقاذ الخاصة بالمطارات والأنفاق والسكك الحديدية وسيارات الإسعاف من كافة الأنواع واستخدامات قطاع البترول والقطاع الصناعي وأغراض الحماية المدنية وبذا يتكامل نشاط كل من الشركتين ليغطي مجال الوقاية من الحريق بصورة متكاملة بدءاً من أجهزة الإطفاء اليدوية والمتحركة على عجل والآلية التشغيل والإنذار والإطفاء الآلي وصولاً لسيارات الإطفاء والإنقاذ لمختلف الأغراض.

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وفي إطار التعاون المشترك مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، صرح السيد أمير رياض نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمشروع الشراكة أن سيارات الإطفاء والإنقاذ الثقيلة الخاصة بالمطارات وتلك الخاصة بالتعامل مع حرائق السكك الحديدية والتي يمكنها السير فوق القضبان وكذلك على الأرض الممهدة أو الوعرة علي حد السواء سوف يتم إنتاجها بمصنع 200 الحربي التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي وهو خاص بإنتاج الدبابات لما له من خبرة دولية في التعامل مع المعدات الثقيلة وسيارات الإطفاء والإنقاذ التي لها طبيعة خاصة.

ومن جانبه أوضح بول رينيه نائب رئيس شركة زيجلر الألمانية، أن الطاقة الإنتاجية لسيارات الإطفاء والإنقاذ المزمع إنتاجها في مصر ستكون الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وستغطي احتياجات الأردن والدول العربية والإفريقية.

الجدير بالذكر أن شركة زيجلر هي الشركة الألمانية الأكبر حجماً والأقدم عراقة بين الشركات الألمانية العاملة فى هذا المجال وإنشاء مصنع لها فى مصر بالشراكة مع شركة بافاريا فيه إضافة إستراتيجية لصناعة هامة لم تكن متوطنة فى مصر من قبل.