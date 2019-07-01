أخبار مصر | 'أبوالعينين': قناة صدة البلد مُسخرة في خدمة مصر ولن نتراجع عن رسالتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'أبوالعينين': قناة صدة البلد مُسخرة في خدمة مصر ولن نتراجع عن رسالتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة كليوباترا ميديا، إن قناة صدى البلد مُسخرة لخدمة مصر، ولن تتراجع عن رسالتها، وستُكمل المشوار الذي بدأته منذ ٩ سنوات.

وأضاف خلال لقائه الدوري مع مجلس إدارة القناة، بحضور إلهام أبوالفتح المدير العام للشبكة ومذيعي القناة، أن تطوير المحتوى المُقدم على شاشات الشبكة الثلاث، سيستمر في الفترة المقبلة لتظل في المقدمة.

وأكد "أبوالعينين" أنه مؤمن بالرسالة الوطنية التي تقوم بها قناة صدى البلد في خدمة البُعد الوطني، مشيرًا إلى أن توعية الرأي العام أسمى ما يمكن أن يقدمه الإعلام لخدمة قضايا وطنه.

وتابع: "نحن مقاتلون ضد كل من يحاول التصدي لمصر، و هذا بالإجماع، ولن نُخل بأي حق أو التزام على قناة صدى البلد مهما كان.

ووجه "أبوالعينين" طاقم الإعداد بالقناة، ليكون التركيز على تقديم النواحي الإيجابية؛ وذلك لرسم صورة إيجابية عن مصر في الخارج، لاسيما الاهتمام بالبُعد السياحي، نظرًا تن مصر تمتلك أفضل الإمكانيات السياحية في العالم، والتي لا توجد في أي دولة أخرى.