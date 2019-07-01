أخبار مصر | رئيس "المستنسخات الأثرية": "تعاون غير مسبوق مع الطيران لتسويق منتجاتنا وأشهرها الملك توت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المستنسخات الأثرية": "تعاون غير مسبوق مع الطيران لتسويق منتجاتنا وأشهرها الملك توت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عمرو الطيبي، المدير التنفيذي لوحدة النماذج الأثرية بوزارة الأثار، إن هذا التعاون هو الأول من نوعه بين الوزارة ومصر للأسواق الحرة التابعة لإدارة شركة مصر للطيران.

وأكد أن المستنسخات التي تنتجها وحدة النماذج موثقة من الوزارة، وأنها ذات جودة عالية، وأسعار مناسبة.

وأضاف أن من أهم المستنسخات التي سيتم عرضها وبيعها بمنافذ الأسواق الحرة هي عبارة عن مستنسخات لمجموعة الملك توت عنخ آمون باعتباره الأشهر بين ملوك قدماء المصريين، وغيرها مثل الكاتب المصري ومجموعة من الحلي والخزف الإسلامي وتماثيل ولوحات وأيقونات قبطية.

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يذكر أن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ورضا متولي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للأسواق الحرة وقعا بروتوكولًا ثنائيًا للتعاون بين وزارتي الآثار والطيران المدني لعرض وبيع المستنسخات التي تنتجها وحدة النماذج الأثرية بالوزارة وذلك بمنافذ السوق الحرة بمطار القاهرة الدولي و غيرها في مطارات الجمهورية.

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في إطار حرص وزارة الآثار على إبراز الحضارة المصرية أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم وجذب وتنشيط حركة السياحة والنهوض بالاقتصاد المصري.

البروتوكول يتضمن إنشاء منفذ لبيع المستنسخات الأثرية في شركة مصر للطيران للأسواق الحرة بعدد من المطارات منها مطار القاهرة الدولي وشرم الشيخ والغردقة، والتي ستضم مجموعة من المستنسخات من حقب تاريخية مختلفة والتي تعكس ثراء تاريخ وحضارات مصر المتعاقبة وتقدمها بشكل مختصر للزائر كما أنها ستكون مصدر لزيادة دخل الوزارة وتشجيع المسافرين على زيارة المناطق الأثرية لمزيد من المعرفة والفهم لهذه الحضارة الفريدة.