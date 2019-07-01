شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، باجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية فى دورته الـ101.

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وقال حسين زين، في بيان اليوم الاثنين: إنه «لزاماً على الدول الأعضاء بالاتحاد بذل المزيد من الجهود والتنسيق والتضامن والتكامل والمتابعة الفاعلة لتحقيق أهدافنا المنشودة خاصة فى ظل ما نواجه من تحديات جسام تتجسد فى الحروب الإعلامية التى تشهدها المنطقة العربية وتحمل سيل من الشائعات والأكاذيب بهدف زعزعزة استقرار أوطاننا والتشكيك فى أي منجزات»، مؤكداً على الدور الهام والحيوي للاتحاد فى التصدى لتلك الوسائل الإعلامية وما تبثه من الأكاذيب والشائعات.

وأضاف «زين» أنه «من الضروري تفعيل قوتنا الناعمة إعلامياً وثقافياً من خلال تكثيف الفاعليات الفنية والثقافية وتفعيل الانتاج الدرامي المشترك الذي يزيد الوعي ويعزز ويكرس ثقافة الانتماء ونعمل على توظيف قوتنا الناعمة للترويج لجهود وإنجازات دولنا العربية فى شتى المجالات ويمتد تأثيرها أيضاً الى العالم الخارجي لتساند فى التعبير عن سياسة حكوماتنا».

وأشار إلى قضية احتكار حقوق بث البطولات الرياضية، مطالباً إيجاد بدائل جديدة وفاعلة حيث أطلقت الهيئة الوطنية للإعلام قناة تايم سبورت لبث بطولة كأس الأمم الإفريقية على البث الأرضي وتقوية وتحديث مراكز الإرسال لتظهر بجودة بث وصورة البث الفضائي كوسيلة تسهم فى كسر احتكار بث البطولات الرياضية للحفاظ على حق المشاهد فى الاستمتاع بمشاهدة كبرى البطولات الرياضية.