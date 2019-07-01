شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية: «في قمة السهولة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت عبير أحمد، مؤسس صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على موقع «فيس بوك»، سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة، حيث أكد الطلاب وأولياء أمورهم أنه في قمة السهولة.
وأضافت «عبير»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الطلاب وأولياء أمورهم أكدوا سهولة امتحان اللغة الألمانية ووصفوه بأنه «سهل جدا»، وسهولة امتحان مادة اللغة الفرنسية والإيطالية والإسبانية، قائلين: «امتحان في قمة السهولة وخالي من أي صعوبات».
واستنكرت مؤسسة الصفحة تداول الطلاب أسئلة امتحان اللغة الإيطالية بالفيديو عبر صفحات الغش في مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء وقت الامتحان بنصف ساعة، مطالبة بتتبع مصدر تداول الأسئلة ومحاسبته.
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