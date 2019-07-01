شكرا لقرائتكم خبر عن محميات جنوب سيناء تطلق مبادرة «خلي البحر يتنفس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت محميات جنوب سيناء مبادرة «خلى البحر يتنفس» للتوعية بإخطار البلاستيك وذلك بعمل دورات تدريبية للعاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ والمدن السياحية .

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حيث قامت الباحثة لبنى زكى تحت إشراف محمد قطب مدير محميات جنوب سيناء لعقد عدة دورات تدريبيه للعاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية للتوعية ضد إخطار البلاستيك اذا ألقى بالبحر والأضرار التي تصيب الكائنات البحرية اذا ما تناولت البلاستيك.

وقال احمد همام مدير شؤون العاملين باحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ إن العاملين استفادوا من دورات محميات جنوب سيناء للحفاظ على بيئة البحر وخاصة أن شرم من انقى الشواطئ على مستوى العالم وحباها الله بشعاب مرجانيه نادرة .

واعلنت محميات جنوب سيناء عن استمرار مبادرة «خلى البحر يتنفس» في جميع الفنادق والمنتجعات السياحية لتوعية العاملين بالسياحة لخطورة استخدام البلاستيك نقل وعيهم للسائحين المترددين على الشواطئ بالإضافة وضع لافتات توعية بخطورة استخدام البلاستيك.

محميات جنوب سيناء تطلق مبادرة «خلى البحر يتنفس» للتوعية بخطورة استخدام البلاستيك

محميات جنوب سيناء تطلق مبادرة «خلى البحر يتنفس» للتوعية بخطورة استخدام البلاستيك

محميات جنوب سيناء تطلق مبادرة «خلى البحر يتنفس» للتوعية بخطورة استخدام البلاستيك