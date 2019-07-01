شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة بـ«اقتحام السجون» تقدم شهادة وفاه «مرسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، محاكمة المتهمين من قيادات جماعة الاخوان في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام السجون».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

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أثبت المحكمة حضور سامح فؤاد عطالله، المدعى بالحق المدنى، الذي قال إنه لم يتمكن من إعلان المتهمين في محبسهم بدعواه المدنية قبلهم، وأمره القاضي بإعلانه المتهمين بدعواه بالمواجهة خلال الجلسة، وقال المدعى مدنيا إنه يدعى مدنيا بمبلغ قدره 40 الف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت عن الاضرار الأدبية والمادية التي نتجت عن اقتحام السجون ورفض دفاع المتهمين استلام صوره عريضة الادعاء مدنيا.

كما أثبتت المحكمة أنه أثناء تواجد الهيئة بغرفة المداولة طلب المحامي عبدالحميد كشك مقابلة موكله قبل بدء الجلسة وسمحت المحكمة له بالمقابلة وتمت مقابلته وأشر مقدم الطلب على طلبه وأشرت المحكمة على الطلب بما يفيد النظر والإرفاق بمحضر الجلسة.

وقدم ممثل النيابة شهادة وفاة المتهم محمد محمد مرسى عيسى العياط، وأثبت المستشار محمد شيرين فهمى أن الشهادة صادرة من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مثبت بها بيانات المتوفى محمد محمد مرسى عيسى العياط، اسم الأم منيرة عبدالدايم، وتاريخ الوفاه 17 يونيو 2019 والعمر عند الوفاه 67 سنة و9 أشهر و27 يوما من مكتب صحة طرة سجل مدنى المعادى ورقم القيد 227 بتاريخ 19 يونيو 2019 والشهادة مبصومة بخاتم شعار الجمهورية مركز معلومات القاهرة ومبصومة بخاتم لواء شرطة قطاع الأحوال المدنية وأشرت عليها المحكمة بما يفيد بالنظر والارفاق بتاريخ اليوم.

كما قدمت النيابة صورة رسمية عن الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة عن العام القاضي 2012 و2013 والمنعقدة بتاريخ 29 سبتمبر 2012 واشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم.