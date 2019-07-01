شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء «مميش» مع لجنة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، الأحد، لجنة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالإسماعيلية، والتي تضم ممثلين لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك بمكتبه بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية. رأس وفد الكاف السيد «تيتوس كونامويني» المنسق العام للجنة بالإسماعيلية، بحضور محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية في البطولة الإفريقية .

في بداية اللقاء رحب الفريق مهاب مميش بالسادة الضيوف في بلدهم الثاني مصر متمنياً لهم التوفيق في الخروج ببطولة الأمم الأفريقية 2019 بالصورة التي تليق بأفريقيا أمام العالم أجمع، ثم قدم عرضا تقديميًا عن مشروع قناة السويس الجديدة ودوره في تطور الخدمة المقدمة للأسطول التجاري العالمي وانعكاس ذلك بالإيجاب على عائدات القناة التي تصب في صالح اقتصادنا الوطني.

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وأكد الفريق مميش أن «الشعب المصري أثبت للعالم كله وللشعوب الأفريقية على وجه الخصوص أن الشعوب الساعية للتطور هي وحدها القادرة على النجاح مهما كانت التحديات، وخير مثال على ذلك ما قام به شعب مصر العظيم حينما اصطف خلف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام فقط. ثم استعرض الفريق مميش خطط التنمية والمشاريع الاستثمارية في منطقة القناة».

وأعرب تيتوس كونامويني عن سعادته البالغة بالزيارة قائلا «إن الجميع في أفريقيا والعالم يعرفون جيداً قيمة قناة السويس للعالم كله، وأننا في أفريقيا متابعون لكل ما تقومون به في مصر وفخورون بإنجازاتكم التي يفخر بها جميع الأفارقة، كما نشكر لكم حفاوة الاستقبال والفرصة التي منحتمونا لزيارة قناة السويس الجديدة».

في ختام اللقاء، قدم الفريق مميش درع القناة الجديدة للسيد «تيتوس كونامويني»، ودعاه والوفد المرافق للقيام بجولة بحرية في القناة، وفي المقابل أهدى رئيس الوفد كرة بطولة الأمم الأفريقية 2019 للفريق مُهاب مميش تقديراً للدور الكبير الذي تقدمه هيئة قناة السويس من أجل نجاح البطولة.