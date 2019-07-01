شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة المصرية اليابانية: افتتاح المقر الجديد أول سبتمبر.. والتكلفة 4 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة حصلت على منحة بقيمة ٢٧ مليون دولار للأجهزة والمعامل خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح المقر الدائم للجامعة على مساحة 200 فدان سبتمبر المقبل بتكلفة إجمالية للمرحلتين الأولي والثانية 4 مليارات جنيه تتحملها الحكومة المصرية، بينما تتحمل الحكومة اليابانية الأجهزة والمعامل.

وقال «الجوهري» في تصريحات صحفية على هامش افتتاح عدد من المباني والإنشاءات الجديدة للجامعة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة فائزة أبوالنجا رئيس مجلس أمناء الجامعة، الإثنين، إنه سيتم هذا العام قبول ٥٠٠ طالب وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها بحد أدنى ٨٠% للتقدم، مشيراً إلى أن الجامعة لديها ٨ برامج حاليا وجاري تنفيذ ١١ برنامج جديد.

وأضاف أن المجموع ليس المعيار الوحيد للقبول حيث أن هناك طلاب حاصلين على ٩٥% في الثانوية العامة ورسبوا في امتحان القبول الخاص بالجامعة«، قائلا:» اختبار القبول مستوحى من النظام اليابانى بحيث يمتحن الطالب 4 مواد تحريرية رياضة، وكيمياء، وفيزياء، وتفكير نقدى، إضافة إلى اختبار تحديد مستوى باللغة الإنجليزية ثم مقابلة شخصية لتحديد القبول بالجامعة من عدمه، موضحا أن اليابان توفر 100 أستاذا زائر سنويا».

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وأوضح أن عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يبلغ ٦٣ أستاذ جامعى «كل الوقت»، و٢٠ أستاذا «بعض الوقت» و٢٠٠ باحث بالدراسات عليا، وتتحمل الحكومة اليابانية تكاليف سفر ومقابل أعضاء هيئة التدريس اليابانيين بالكامل والذين يتم التعامل معهم من ١٥ جامعة يابانية، بالإضافة إلى سفر أوائل الدفعات إلى اليابان للتعرف على منظومة الصناعة.

وأكد «الجوهري» أن الجامعة جاءت في المرتبة الأولى وفقا لأكاديمية البحث العلمي من حيث الإنتاج العلمي للأستاذ الواحد بمعدل ٥،١ ورقة بحثية في العام، حيث نشرت الجامعة المصرية اليابانية 621 ورقة بحثية في دوريات محكمة، كما نشرت 948 ورقة بحثية خلال مشاركة باحثيها في مؤتمرات دولية، بالإضافة إلى 36 براءة اختراع مسجلة في أكاديمية البحث العلمى منها ما هو مشترك مع خبراء يابانيين.

وأوضح «الجوهري» أن تكلفة الطالب تصل إلى ١٧٤ الف في السنة الواحدة، بينما تحصل الجامعة على مصروفات فعلية ٨٠ الف في برامج الهندسة، و٦٢ الف في برامج إدارة الأعمال، والسكن في فندق الجامعة ٢٠ ألف سنويا خدمة فندقية، مضيفا أن الجامعة حصلت على 60 منحة من منظمات المجتمع المدني تقدم للطلاب المتفوقين وغير القادرين.

وأشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مرفق تعليمي عام ذا طابع خاص يحكمه قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2014، وقرار رئيس مجلس وزراء عام 2015 لينظم لائحة العمل بالجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة استطاعت تأمين تمويل مشاريعها البحثية من خلال استقطاب حوالي 41،5 مليون جنيه مصري منح من جهات بحثية محلية وعالمية، كما منحت الحكومة اليابانية للجامعة 150 مليون جنيه مصري لبناء محطات طاقة شمسية لتغذية الحرم الثانوي للجامعة لاحتياجاته من الطاقة.