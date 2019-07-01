شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة العلمين الجديدة: «ستلحق بالجيل الرابع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الإثنين، إنشاءات جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا للاطمئنان على سير العمل التنفيذي بها.

وأشاد الوزير بمعدلات الأداء، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقا للمواصفات المتفق عليها، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الجديدة التي تنفذها الوزارة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

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وأكد «عبدالغفار» على المتابعة المستمرة من خلال الزيارات التفقدية للمشروع خلال الفترة المقبلة لاستكمال مباني إدارة الجامعة والكليات والخدمات الطلابية، مشيرًا إلى أن الجامعات الجديدة يتم تنفيذها بأحدث النظم التعليمية لتلحق بجامعات الجيل الرابع وتستخدم الجامعة نظام الساعات المعتمدة.

وأضاف أن الجامعة تطرح العديد من البرامج الدراسية التي تستجيب للاحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، منها برامج الهندسة (الطاقة، والنانو، والميكاترونيات)، وبرامج العلوم الأساسية (جيولوجيا البترول والتعدين، وبيولوجيا الأحياء المائية، والكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة)، وبرامج الفنون (التصميم البيئي، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة)، وبرامج السياحة (الفنادق والمنتجعات، والمتاحف وإدارة التراث).

كما استمع الوزير لشرح مفصل من مسؤولي الموقع تضمن استعراضا لمراحل تنفيذ منشآت ومرافق الجامعة.

وأشار إلى أن جامعة العلمين الدولية الجديدة جامعة أهلية تقام على مساحة إجمالية قدرها ١٠٣ فدان، بتكلفة إجمالي لمرحلتها الأولى تبلغ ٢.٦ مليار جنيه، وتضم الجامعة ١٢ كلية بطاقة استيعابية ٢٥ ألف طالب في تخصصاتها المختلفة، وتشمل كليات العلوم الهندسية، والقانون الدولي، وهندسة الحاسبات والمعلومات، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الفنون والتصميم، وكلية الدراسات العليا، وكلية العلوم الصحية، وطب الأسنان، والطب، والعلوم الأساسية، وعلوم الصيدلة، والسياحة والفنادق.