شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن فتح باب التقديم لأول مدرسة تعمل بـ«p-tech» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء الاستعدادات لفتح مدرسة I-Tech school for applied technology، أول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتي تعمل بنظام مدارس p-tech، بالتعاون مع مؤسسة الألفي للتنمية، والتي سيتم الدراسة بها بداية من العام الدراسي المقبل 2019/2020.

وقالت الوزارة في بيان، الإثنين، إن فترة التقديم لمدرسة I-Tech school for applied technology، ممتد حتى يوم 15 يوليو 2019، للطلاب الذين أتموا الدراسة في المرحلة الإعدادية بالعام الدراسي 2018/2019، حيث يتخصص طلاب المدرسة في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

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وأشارت الوزارة إلى أنه من شروط التقديم والقبول للبنين والبنات، أن يكون الطالب من سكان محافظة القاهرة، وألا يقل مجموع الطالب عن 220 درجة، وألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2019، كما اشترطت أن يجتاز المتقدم اختبارات اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اجتيازه المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

‎وأضافت الوزارة أن المدرسة ذات نظام الخمس سنوات، تسعي إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجالات تكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية، الأمن السرياني، وتطوير التطبيقيات الإلكترونية، من خلال توفير بيئة عمل متميزة ومتكاملة للطلاب حيث يتم تدريبهم على المناهج الدراسية، ذلك بالإضافة إلى إمكانية إكمال الطلاب لتعليمهم الجامعي.

الجدير بالذكر أن منظومة التكنولوجيا التطبيقية تطبق معايير الجودة العالمية في إعداد المناهج الدراسية القائمة على الجدارات، وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب وتدريبات بشركات الشريك الصناعي، ذلك بالإضافة إلى توفير تدريبات للمعلمين على أعلى مستوى داخل وخارج مصر على أيدي خبراء معتمدين دوليًا، والعمل في بيئة عمل على مستوى عالمي، والحصول على حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بجودة الأداء.

‏‎للمزيد من المعلومات عن طريقة التقديم والأوراق المطلوبة الدخول على الرابط التالي: http://emis.gov.eg