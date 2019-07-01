شكرا لقرائتكم خبر عن طيار ألماني يُخطر مطار الغردقة بتلقيه استغاثة من مركب تتعرض للغرق برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالغردقة إن طيارًا ألماني الجنسية على إحدى الطائرات القادمة إلى مطار الغردقة تلقي، الإثنين، إشارة استغاثة من مركب تتعرض للغرق أمام سواحل مدينة رأس غارب.

وأضاف «الطيب» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه قام بالدفع بوحدات البحث والإنقاذ، مؤكدة تواصل جميع الأجهزة المعنية للوصول إلى المركب.

كما تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطارًا من مطار الغردقة الدولي يفيد بتلقي بلاغ من طيار ألماني قادمًا من ألمانيا قبل هبوطه بمطار الغردقة يفيد بالتقاط جهاز اللاسلكي الموجود بالطائرة إشارة استغاثة غرق NAVTEX من مركب لم تحدد حتى الآن هويته، وأظهرت إحداثيات الإشارة أن موقع الغرق أمام سواحل رأس غارب.