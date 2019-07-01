شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: جامعة العلمين تستخدم الساعات المعتمدة وبرامجها تستجيب لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن إنشاءات جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا تجرى على قدم وساق، وأن هناك التزام كامل بالجدول الزمنى لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقا للمواصفات المتفق عليها، إذ تحرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الجديدة التى تنفذها الوزارة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

وقالت الوزارة، إن الجامعات الجديدة يتم تنفيذها بأحدث النظم التعليمية لتلحق بجامعات الجيل الرابع وتستخدم الجامعة نظام الساعات المعتمدة، وتطرح العديد من البرامج الدراسية التي تستجيب للاحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي، منها برامج الهندسة (الطاقة، و النانو، والميكاترونيات)، و برامج العلوم الأساسية (جيولوجيا البترول والتعدين، وبيولوجيا الأحياء المائية، والكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة)، وبرامج الفنون (التصميم البيئي، و الوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة)، وبرامج السياحة (الفنادق والمنتجعات، و المتاحف وإدارة التراث).

جدير بالذكر أن جامعة العلمين الدولية الجديدة جامعة أهلية تقام على مساحة إجمالية قدرها 103 أفدنة، بتكلفة إجمالي لمرحلتها الأولى تبلغ 2.6 مليار جنيه، وتضم الجامعة 12 كلية بطاقة استيعابية 25 ألف طالب في تخصصاتها المختلفة، وتشمل كليات العلوم الهندسية، و القانون الدولي، و هندسة الحاسبات والمعلومات، و كلية إدارة الأعمال، و كلية الفنون والتصميم، وكلية الدراسات العليا، وكلية العلوم الصحية، و طب الأسنان، والطب، والعلوم الأساسية، وعلوم الصيدلة، و السياحة والفنادق.