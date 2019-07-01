شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توجه بفحص العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت محافظة الجيزة، حى شمال الجيزة وجهاز الحماية المدنية بسرعة التعامل مع العقار المنهار بميدان مدينة الأمل فى إمبابة، واستخراج جثث المتوفين وتقديم التسهيلات اللازمة لأسرهم وكذا الوقوف على حالة المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم .

كما وجهت بالتأكد من حالة العقارات المجاورة له للوقوف على السلامة الإنشائية لها لتجنب أى تداعيات بها.

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وأسفر انهيار العقار عن وفاة المواطن عمرو فؤاد بدرى 34 سنة وشقيقته هبة إلى جانب إصابة 5 مواطنين وهم شافعى سلومه محمود 40 سنة حيث إصيب بكدمات متفرقة بالجسم ومحمد شافعى سلومة 20 سنة وأصيب بجروح سطحية بالجسم ومحمد ياسر رمضان 15 سنة وأصيب بكدمات بسيطة بالجسم وبهجت محمود محمد 48 سنة وأصيب بشرخ بإبهام اليد اليمنى وجروح سطحية وأنصاف حسين أحمد 70 سنة ومصابة بكسر بالساق اليمنى وشرخ بالحوض.

وأشارت المحافظة أنه تم تحويل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام وتم عمل الإسعافات والفحوصات اللازمه لهم وجارى متابعة حالتهم موجهاً مديرية الشئون الصحية بتقديم الرعاية الطبية اللازمه للمصابين حتى اكتمال شفائهم متمنياً لهم الشفاء العاجل.

من جانبة أشار اللواء جمال عبد الرشيد، رئيس مدينة الجيزة أنه تم الاستعانه بأوناش ولوادر لرفع تراكمات أنقاض العقار والبحث عن أى مفقودين أسفل ركام العقار المنهار وذلك من خلال معدات حى شمال الجيزة و جهاز الحماية المدنية مؤكدا أنة تم تسيير حركة السيارات بالمنطقة.