شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة الثانوية العامة القسم الأدبى يحتفلون بانتهاء الامتحانات بعد خروجهم من اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى طلبة الثانوية العامة القسم الادبى امتحانى مادتى اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية، منذ قليل، فى عاشر أيام ماراثون الثانوية العامة.

وعبر طلبة مدرستى الشهيد محمد عبده حسن الثانوية المشتركة، ومنشأة القناطر الإعدادية، بمنشأة القناطر فى الجيزة، عن سعادتهم بالإمتحان مؤكدين أنه جاء فى متناول الطالب المتوسط، بالإضافة إلى سعادتهم بانتهاء الامتحانات.

واحتفل الطلبة بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، للقسم الأدبى، حيث التقطوا صور تذكارية "سيلفى"، احتفالا بانتهاء الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الماضى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

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كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.