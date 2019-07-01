شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ننشر القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات نقابة الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى، بنقابة الأطباء، غلق باب الترشح أمس الأحد، وذلك على مقاعد مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، ومقعد النقيب العام والنقباء الفرعيين، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة وهى 11 يوما من تاريخ فتح باب الترشح فى 20 يونيو الماضى.

وبلغ عدد المرشحين على مقعد النقيب العام ( 21) مرشحا، وعلى مستوى النقابة العامة فوق السن تقدم (48) مرشحا، أما على مستوى النقابة العامة أقل من 15 سنة فقد تقدم (30) مرشحا، وعلى المستوى القطاعات الستة كانت أعداد المرشحين كالتالى: 16 مرشحا على مقعد قطاع القاهرة أكثر من 15 سنة، وقطاع شمال الصعيد أكثر من 15 سنة تقدم (12) مرشحا، وقطاع جنوب الصعيد أقل من 15 سنة تقدم ( 4 ) مرشحين، وقطاع غرب الدلتا أقل من 15 سنة تقدم (4) مرشحين.

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وبلغ عدد المرشحين على قطاع شرق الدلتا أقل من 15 سنة – تقدم (7 ) مرشحين، وقطاع وسط الدلتا أقل من 15 سنة تقدم (6) مرشحين، ومن المقرر أن يتم فتح باب الطعون على قوائم المرشحين فى الفترة من 10 يوليو الجارى، وحتى الى 14 يوليو 2019.