شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تشغيل خط الربط مع السودان في أقرب وقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات النهائية لإتمام عملية الربط الكهربي مع السودان للخط الذي تم إنشاؤه جهد 220 ك.ف، ليبدأ التشغيل التجريبى فى أقرب وقت لتبادل حوالي من 50 إلى 60 ميجاوات بالتنسيق مع الخرطوم.

وأشاد «شاكر»، خلال استقباله السفير إدريس محمد على، القائم بأعمال سفير السودان بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين ومتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية لتنشيط العلاقات مع السودان الشقيق.

كما أكد على حرص مصر من خلال تعاونها مع الدول الأفريقية على مراعاة أولويات تلك الدول بناءاً على المصالح المشتركة لتحقيق المكاسب للطرفين ويتضمن هذا التعاون تنمية الموارد البشرية وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات.

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وأبدى «شاكر» استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني للسودان على وجه الخصوص وللدول الأفريقية بصفة عامة، وكذلك تلبية احتياجات الجانب السودانى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، مؤكداً على دعم الحكومة المصرية لدولة السودان فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، معرباً أن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى السودان.

كما أكد «شاكر» على استعداد القطاع على تقديم كافة سبل الدعم وخاصة في مجال بناء القدرات والكوادر البشرية من خلال تقديم منح تدريبية طبقاً لاحتياجات الجانب السوداني.

وأشاد السفير إدريس محمد على القائم بأعمال سفير السودان بالقاهرة، بعمق العلاقات المصرية السودانية منذ قديم الأزل، مؤكداً أننا شعب واحد فى بلدين شقيقين.

وأعرب «إدريس» عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في كافة المجالات والإنجازات التى حققها قطاع الكهرباء المصري، معرباً عن رغبة بلاده فى الاستفادة منها.

وتأتى مثل هذه اللقاءات تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الإمكانات الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.