شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: ميكنة التأمين الصحي في 4 محافظات تكلف 1.5 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يتضمن عدة محاور لميكنته وأولها ربط الوحدات الصحية بالبنية المعلوماتية وبانترنت فائق السرعة.

وأضافت أن المرحلة التي نبدأها هى إمكانية التسجيل في المنظومة عبر الوسائل التكنولوجية، كما قمنا بالتوعية والتدريب للعاملين بالمنظومة وسيكون هناك سجل صحي مميكن لكل مواطن وإعلام المواطنين بكيفية التعامل المميكن مع المنظومة.

وأوضح أن ميكنة التأمين الصحي مع المحافظات الأربع تكلف 1.5 مليار جنيه وستنتهي الميكنة في الربع الرابع من العام الجاري لهدمة المواطن المصري.